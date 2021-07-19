Кузнецова опустилась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 19 июля. Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с 41-й на 43-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на девятое место, обойдя румынку Симону Халеп. Первую строчку мирового рейтинга продолжает занимать австралийка Эшли Барти. Второе место сохранила японка Наоми Осака, третье - белоруска Арина Соболенко.
В конце недели стартует теннисный турнир на Олимпийских играх в Токио. Первые матчи будут сыграны 24 июля.
Рейтинг WTA от 19 июля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 635 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 336;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 965;
4 (4). София Кенин (США) - 5 640;
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 331;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 125;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 975;
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 4 695;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 165;
10 (9). Симона Халеп (Румыния) - 4 115...
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420...
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) - 2 090...
33 (33). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040;
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 2 000...
43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 693...
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) - 1 431...
83 (82). Анна Блинкова (Россия) - 985;
86 (83). Анастасия Потапова (Россия) - 953...
89 (89). Варвара Грачева (Россия) - 928...
91 (91). Вера Звонарева (Россия) - 922.