Баскетболист Дюрант является самым высокооплачиваемым участником Олимпиады в Токио

ТАСС, 19 июля. Форвард сборной США по баскетболу Кевин Дюрант является самым высокооплачиваемым участником предстоящих Олимпийских игр в Токио. Соответствующий рейтинг опубликовало издание Forbes.

Доходы 32-летнего Дюранта за прошедший год оцениваются в $75 млн. Он в третий раз примет участие в Олимпийских играх, в составе сборной США форвард становился олимпийским чемпионом в 2012 и 2016 годах.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых участников Олимпиады занимает японская теннисистка Наоми Осака. Ее доходы составляют $60 млн. На третьей строчке оказался партнер Дюранта по сборной США разыгрывающий Дамиан Лиллард ($40,5 млн).

Также в списке представлены сербский теннисист Новак Джокович ($34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой ($32 млн), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кэй Нисикори (по $30,5 млн) и еще два члена баскетбольной сборной США - Крис Миддлтон ($27 млн) и Джру Холидей ($23 млн).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.