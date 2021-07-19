Теннисист Медведев присоединился к национальной команде в Токио

ТОКИО, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лидер сборной России по теннису Даниил Медведев прибыл в Токио и присоединился к национальной команде перед стартом Олимпийских игр. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Олимпиада пройдет в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Накануне сборная России по теннису прилетела в Токио с подготовительного сбора в Южно-Сахалинске.

"Ночью мы прилетели из Южно-Сахалинска, где для нас были созданы идеальные условия для подготовки, - сказал Тарпищев. - Перелетели чартером "Авроры", и хочу отметить, что с точки зрения логистики в Токио все организовано отлично. Никаких нареканий, все достойно, команда уже заселилась в Олимпийскую деревню".

"Медведев к команде присоединился, прилетел после всех. К сожалению, он не смог посетить сбор из-за получения визы в США, где после Игр стартует US Open", - добавил глава Федерации тенниса России.