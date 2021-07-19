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Олимпиада в Токио

Тест на ковид одного из российских тренеров, прилетевшего на Олимпиаду, вызвал подозрения

Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Игорь Куницын Александр Щербак/ТАСС
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Игорь Куницын
© Александр Щербак/ТАСС

ТОКИО, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын вынужден был дважды пройти проверку на новую коронавирусную инфекцию, так как первый сданный тест по прилете в Токио вызвал у японцев подозрения. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать, - сказал Тарпищев. - И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро".

Тарпищев, являющийся членом Международного олимпийского комитета, отметил олимпийскую логистику в Токио: "Никаких нареканий логистика не вызывает, все достойно. С позиции организации приема гостей, встречи - японцы сделали все идеально".

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля.

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Олимпиада в Токио
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