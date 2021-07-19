Федун назвал причину, которая тормозит развитие российского футбола

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбол в России выступает социальным проектом, а не коммерческим, это тормозит развитие системы этого вида спорта в стране. Такое мнение журналистам высказал владелец московского "Спартака", член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Леонид Федун.
РФС 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. 16 июля руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации. В тот же день Федун заявил, что "предложенные реформы - это безусловный шаг вперед, но все же - паллиатив".
"К сожалению, у РФС нет мандата на проведение реальных реформ, - сказал Федун. - Российский футбол до сих пор отличается от любого другого тем, что он является не экономической системой, поскольку все клубы заняты тем, что они должны зарабатывать деньги, выдерживать какие-то финансовые показатели. А для нашего футбола важно другое - амбиции тех или иных руководителей, которые привязаны к этим клубам. И без разницы, большого или мелкого ранга, регионального или нет, и так далее, и так далее".
"Сегодня у нас реальный бизнес на футболе имеют только агенты, которые действительно создают систему и зарабатывают, а также, конечно же, игроки и тренеры - как наемные работники, - отметил владелец "Спартака". - Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы, - футбол не является коммерческим проектом, бизнес-проектом. В какой-то степени он является социальным проектом, отсюда возникают все проблемы, их масса. Поэтому в этой ситуации принимать какие-то радикальные решения РФС не может и тот вариант, который предложен, является паллиативом. Но этот паллиатив на мой взгляд - максимальное, что можно сделать из этих ограниченных возможностей".
Федун высказался о правильной, на его взгляд, системе проведения чемпионата России. "У нас нет денег на 16 клубов, нет игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов и будем играть в четыре круга. Но это не примут, поскольку футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом", - признал он.
Владелец "Спартака" подчеркнул, что информация, появившаяся на портале "РБ Спорт", о том, что он якобы на заседании исполкома РФС выступил с критикой возможной реформы Российской премьер-лиги (РПЛ), не соответствует действительности. "Это была не критика, это обсуждение", - заявил Федун.
Что представляет из себя "Юпитер 16"
В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.
На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций.
Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона.
У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира.