Федун: бюджет "Спартака", к сожалению, увеличится по сравнению с прошлым сезоном

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бюджет московского футбольного клуба "Спартак" на сезон-2021/22 будет больше, чем в предыдущем. Об этом журналистам заявил владелец клуба Леонид Федун.

В сезоне-2020/21 бюджет красно-белых составлял 8,6 млрд рублей. По его итогам команда заняла второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и получила право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"К сожалению, он [бюджет] будет в плюс, - сказал Федун. - Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы не знаем".

"В процентном соотношении не буду говорить, он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков", - добавил он.

Владелец "Спартака" отметил, что клуб увеличивает бюджет "рассчитывая как минимум на Лигу Европы". Красно-белые попадут во второй по значимости турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), если вылетят из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда или раунда плей-офф квалификации. "[Доход от Лиги Европы] - это примерно €10 млн, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза", - подчеркнул Федун.

Соперник "Спартака" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов определится 19 июля по итогам жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. В число команд, против которых могут сыграть красно-белые, входят выступающий в чемпионате Франции "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, португальская "Бенфика" и сильнейший в противостоянии второго квалификационного раунда "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюланн" (Дания). В число сеяных команд, среди которых и определится соперник российского клуба, также попал украинский "Шахтер", но УЕФА традиционно разводит команды из России и Украины при жеребьевке еврокубков.