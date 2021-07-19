"Спартак" заменит натуральный газон на синтетический к сезону-2024/25

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский клуб "Спартак" в свете решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по реформе Лиги чемпионов с сезона-2024/25 заменит натуральный газон на синтетическое поле. Об этом журналистам заявил владелец клуба Леонид Федун.

УЕФА в апреле объявил о расширении числа участников основной сетки Лиги чемпионов с 32 до 36 команд. Вместо группового этапа УЕФА планирует ввести вариант так называемой швейцарской системы. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде.

"УЕФА презентовал реформу Лиги чемпионов с 2024 года, которая очень похожа на то, что нам предложили (Российский футбольный союз в июле представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube - прим. ТАСС), - сказал Федун. - Скорее всего, за Лигой чемпионов пойдут и Лига Европы, и Лига конференций. Основное отличие - 10 игр гарантировано на групповой стадии. Это значит, что последние игры в Лиге чемпионов будут проводиться в конце декабря, а первые [следующей стадии] - в конце января или начале февраля. То есть когда в Москве может быть минус 30 градусов".

"Поэтому у нас выход только один - покупка синтетического поля последнего поколения, которое по качеству не уступает травяному и может быть даже лучше. Подогрев на поле можно поднимать до 40 градусов, а траву больше 20 градусов греть нельзя - она сразу умрет. Такое поле при любых климатических условиях, при любых морозах будет держать", - продолжил он.

По словам владельца "Спартака", на этом изменения "Открытие банк арены" не закончатся. "Кроме того, [нужно будет] закрывать периметр и думать о системе обогрева - либо кресел, либо системе инфракрасного обогрева. Это большая проблема при согласовании с нашими пожарными службами, но мы будем этим заниматься. Поскольку "Спартак" собирается играть в еврокубках, могу заверить болельщиков в том, что под эту систему будет модернизирован стадион", - подчеркнул Федун.

Также владелец клуба высказался по поводу возможности установки крыши над стадионом. "Если есть спонсор, который готов выделить 2 млрд рублей на реконструкцию, мы готовы этот вопрос рассмотреть, - сказал он. - Мы смотрели несколько вариантов. Они требуют, во-первых, капитального строительства, во-вторых, ни один не выдерживает нагрузки в связи со снегом - то есть когда снег пошел, крышу надо складывать".