Федун назвал минимальную цель "Спартака" на сезон в год столетия клуба

"Мы сказали, что наша задача навсегда - Лига чемпионов. Будет больше, значит, будет больше. Вот и все", - сказал Федун, отвечая на вопрос о целях команды на сезон, в котором клубу предстоит отметить столетний юбилей.

В сезоне-2022/23 Россию в Лиге чемпионов будут представлять два клуба. Команда, которая выиграет предстоящий розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), попадет напрямую в групповую стадию турнира. Серебряный призер прошлого чемпионата "Спартак" отметит 100-летний юбилей в апреле 2022 года.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" всегда ставит задачу по выходу в Лигу чемпионов, в том числе в год столетия. Об этом журналистам заявил владелец клуба Леонид Федун.

"Спартак" в сезоне-2020/21 с 57 очками занял второе место в чемпионате России, отстав от победителя турнира петербургского "Зенита" на восемь очков. В этом сезоне красно-белые сыграют в Лиге чемпионов, начиная с третьего квалификационного раунда. Соперник московской команды определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 июля в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все позиции, кроме правого защитника, закрыты

Также владелец "Спартака" заявил, что больших изменений в составе команды не предвидится. "Мы вбухали большие деньги два года назад, сделали ротацию состава, - отметил он. - Она была болезненной, но этот состав вышел на второе место. Команда сформирована, все позиции закрыты, кроме правого защитника. Мы над ней работаем".

"Есть ограничения в лимите на легионеров, поэтому каким образом это все решится - это наша внутренняя кухня. Когда закроется сделка, мы о ней объявим", - добавил Федун.

Перед стартом сезона-2021/22 лимит на легионеров претерпел незначительные изменения. На смену формату "8+17", при котором в заявке команд должно быть не больше восьми иностранных футболистов и 17 россиян, пришел "8+20". В настоящее время в составе у "Спартака" 10 иностранцев: это защитники Самуэль Жиго и Лукас Айртон, полузащитники Остон Урунов, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Квинси Промес и Алекс Крал, а также нападающие Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе и Педро Роша.

В настоящее время у "Спартака" есть сразу 10 футболистов, способных сыграть у ворот соперника. Это уже названные легионеры Ларссон, Промес, Мозес, Роша и Понсе, а также россияне Александр Соболев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе и Максим Глушенков. Федун высказался о большом числе футболистов атакующего склада.

"Понсе на Олимпиаде (в составе сборной Аргентины - прим. ТАСС), с высокой долей вероятности до конца августа мы его не увидим, а там чемпионат уже будет в разгаре, - отметил владелец "Спартака". - Плюс не исключается травма - кто мог предположить, что несчастный [Александр] Селихов получит травму? Пожелаем ему здоровья, мужества и терпения! Надо быть крепким человеком, чтобы это выдержать".

"Этой осенью мы сыграем на 10 матчей больше, чем в прошлом году, узкой группой футболистов это пройти невозможно. Поэтому вы видите ротацию, много игроков вернулись из аренды, плюс со "Спартака-2" подключилось. Посмотрим", - резюмировал Федун.