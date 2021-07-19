Федун оценил возможную прибыль "Спартака" от продажи пива на стадионе

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 года. В июле телеканал РБК со ссылкой на источник и данные компании-партнера Российского футбольного союза (РФС) сообщил о том, что нидерландская пивоваренная компания Heineken готова начать работать на отечественном футбольном рынке, если закон о пиве будет принят; сумма контракта может составить 2 млрд рублей.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не досчитывается примерно 1 млрд рублей за сезон из-за того, что с 2005 года в России действует запрет на продажу пива на спортивных объектах. Об этом журналистам сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Очень долго шла война за легализацию букмекеров, сегодня они инвестируют в российский футбол примерно те суммы, о которых вы говорите (2 млрд рублей - прим. ТАСС), - сказал Федун. - У нас очень неплохие контракты с Winline. Думаю, рано или поздно вопрос с пивом решится. В первом чтении в Госдуме закон прошел, но важно понимать две вещи: пиво и пьянство, как пиво и агрессия - две разные вещи, а те, кто хотят напиться, напьются за пределами стадиона".

"Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов, - продолжил владелец "Спартака". - Важно, чтобы не было одной компании. Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Локальные компании, как у нас было с Первой московской пивоваренной компанией, есть пиво "Жигулевское", "Степан Разин", еще много локальных брендов. Для них важно вырваться из-под пресса трех основных брендов, которые доминируют на российском рынке и представить себя".

По словам Федуна, если будут допущены все компании, когда у каждого клуба будет свой пивной спонсор, "будет гораздо больше денег". "Heineken, например, может быть спонсором национальной сборной, одно другому не мешает. Здесь нужна здоровая конкуренция брендов. Надеюсь, на осознание того, что других источников финансирования в настоящее время в нашей стране нет, и пиво, пожалуй, осталось последним резервом, который еще не использован. Его необходимо как можно быстрее использовать", - продолжил он.

Также владелец "Спартака" ответил на вопрос о том, сколько клуб не досчитывается от того, что не продает пиво на стадионе. "Наш клуб - примерно миллиард в сезон", - сказал Федун.

Эффективный рекламный носитель

По словам владельца "Спартака", цена бокала пива зависит от спонсорского контракта. "Например, у нас все цены определяются в соответствии со спонсорским контрактом с Novikov Group - хотя мы пиво не продаем, но напитки и продукты продаются так. Если спонсором будет пивной бренд, с ним, конечно, будет необходимо закладывать в том числе объемы пролива и максимальную цену, которая может быть. Это может регулировать клуб", - отметил он.

"Вторая важная вещь, помимо цены, это реклама пива, - продолжил Федун. - Сам по себе пролив это хорошо, но это 20% доходов. Остальные 80% [доходов от] пива это реклама - то, для чего существует футбол как шоу, как часть бизнеса. Это очень эффективный рекламный носитель".