Федун: "Спартак" намерен самостоятельно реализовывать свои медиаправа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" собирается самостоятельно реализовывать свои медиаправа после истечения срока нынешнего контракта между Российской премьер-лигой (РПЛ) и телеканалом "Матч ТВ". Об этом журналистам заявил владелец клуба Леонид Федун.
Российский футбольный союз (РФС) 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В нем, в том числе, прописаны шаги по повышению коммерциализации футбола в стране. Тинькофф-РПЛ транслируется на канале "Матч ТВ", контракт был заключен в июле 2018 года, он рассчитан на четыре года.
"Питер Ньювенхейс (руководитель Hypercube - прим. ТАСС) приводил пример, как новый формат чемпионата в Бельгии увеличил доходы, - сказал Федун. - Он начал с того, что телевизионный контракт до введения - €36 млн, а у нас - €17,4 млн, часть которых забирается за продакшн. Вопрос медиаправ - очень важный. Одна из тем, которые мы хотим поставить - телевизионные права и медиаправа надо развести".
"Мы бы хотели, чтобы "Спартак" занимался своими медиаправами сам - за исключением телевизора, - заявил владелец клуба. - Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем. На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для "Спартака" это реальный способ снизить убытки бюджета".
Федун отметил, что пока действует текущий контракт РПЛ с "Матч ТВ", клуб ничего не может сделать. "Если будет новый контракт, то будут новые отношения, новые юридические соглашения и обязанности", - отметил он.
По словам владельца московского клуба, текущие условия соглашения выгодны всем клубам, за исключением "Спартака" и петербургского "Зенита". "Именно "Спартак" и "Зенит" сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это может быть неприятно слышать, но фактически это именно так, - отметил Федун. - Мы занимались исследованием, которое показывает, что "Спартак" и "Зенит" могут держать 40% всего рынка. "Зенит" - один город, а у "Спартака" есть многомилионная аудитория - даже за рубежом".
"Спартак" не выйдет из телевизионного пула
"Считаю, что в ТВ-правах у нас нет гибкости, потому что это некий социальный контент, который контролируется государством. Думаю, что он должен быть доступным, а что касается интернета - Twitter, Facebook и так далее - мы считаем, что можем монетизировать эти площадки лучше, чем кто-либо другой. Они не имеют такого социального значения. Доступность делается через телевидение, а все остальное должно приносить прибыль", - сказал владелец "Спартака", отрицательно ответив на вопрос о том, рассматривается ли вариант, при котором "Спартак" выйдет из телевизионного пула и будет самостоятельно реализовывать права на свои матчи.
"Из телевизионного пула мы не выйдем и будем работать в существующей системе, потому что нам не разрешат. А за медиправа мы побьемся", - отметил Федун. Вместе с тем он не стал оценивать возможные доходы, а на вопрос, реально ли получить больше, ответил: "Естественно. В разы".
"В свое время мы обсуждали с несколькими российскими и зарубежными площадками вопрос прав. В тех деньгах общую сумму мы видели в один миллиард рублей - такой доход мы бы получали, предложения были. Сейчас один матч Q3 (домашняя игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов - прим. ТАСС) мы продали больше, чем за €100 тыс. Тогда была иная экономическая ситуация и мы могли это реализовать", - резюмировал Федун.