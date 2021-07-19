Федун: "Спартак" намерен самостоятельно реализовывать свои медиаправа

Российский футбольный союз (РФС) 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В нем, в том числе, прописаны шаги по повышению коммерциализации футбола в стране. Тинькофф-РПЛ транслируется на канале "Матч ТВ", контракт был заключен в июле 2018 года, он рассчитан на четыре года.

"Питер Ньювенхейс (руководитель Hypercube - прим. ТАСС) приводил пример, как новый формат чемпионата в Бельгии увеличил доходы, - сказал Федун. - Он начал с того, что телевизионный контракт до введения - €36 млн, а у нас - €17,4 млн, часть которых забирается за продакшн. Вопрос медиаправ - очень важный. Одна из тем, которые мы хотим поставить - телевизионные права и медиаправа надо развести".

"Мы бы хотели, чтобы "Спартак" занимался своими медиаправами сам - за исключением телевизора, - заявил владелец клуба. - Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем. На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для "Спартака" это реальный способ снизить убытки бюджета".

Федун отметил, что пока действует текущий контракт РПЛ с "Матч ТВ", клуб ничего не может сделать. "Если будет новый контракт, то будут новые отношения, новые юридические соглашения и обязанности", - отметил он.

По словам владельца московского клуба, текущие условия соглашения выгодны всем клубам, за исключением "Спартака" и петербургского "Зенита". "Именно "Спартак" и "Зенит" сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это может быть неприятно слышать, но фактически это именно так, - отметил Федун. - Мы занимались исследованием, которое показывает, что "Спартак" и "Зенит" могут держать 40% всего рынка. "Зенит" - один город, а у "Спартака" есть многомилионная аудитория - даже за рубежом".

"Спартак" не выйдет из телевизионного пула

"Считаю, что в ТВ-правах у нас нет гибкости, потому что это некий социальный контент, который контролируется государством. Думаю, что он должен быть доступным, а что касается интернета - Twitter, Facebook и так далее - мы считаем, что можем монетизировать эти площадки лучше, чем кто-либо другой. Они не имеют такого социального значения. Доступность делается через телевидение, а все остальное должно приносить прибыль", - сказал владелец "Спартака", отрицательно ответив на вопрос о том, рассматривается ли вариант, при котором "Спартак" выйдет из телевизионного пула и будет самостоятельно реализовывать права на свои матчи.

"Из телевизионного пула мы не выйдем и будем работать в существующей системе, потому что нам не разрешат. А за медиправа мы побьемся", - отметил Федун. Вместе с тем он не стал оценивать возможные доходы, а на вопрос, реально ли получить больше, ответил: "Естественно. В разы".

"В свое время мы обсуждали с несколькими российскими и зарубежными площадками вопрос прав. В тех деньгах общую сумму мы видели в один миллиард рублей - такой доход мы бы получали, предложения были. Сейчас один матч Q3 (домашняя игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов - прим. ТАСС) мы продали больше, чем за €100 тыс. Тогда была иная экономическая ситуация и мы могли это реализовать", - резюмировал Федун.