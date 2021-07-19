Федун сообщил, что дважды переболел коронавирусом и вакцинировался "Спутником"

"Мы должны всячески стимулировать людей, которые сделали прививку, - сказал Федун. - Я, несмотря на то, что болел дважды, 13 июля пошел и укололся. У меня титр 6,9, тем не менее я сделал прививку для того, чтобы быть вместе со всеми и не выделяться. Я сделал себе "Спутник".

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун дважды переболел новой коронавирусной инфекцией и на прошлой неделе вакцинировался. Об этом он рассказал журналистам.

"В отличие от некоторых наших коллег, вся наша команда сделала прививку. Считаю, что, если команда отказывается [от вакцинации], она ставит под угрозу коллег. Они на поле будут сталкиваться, плеваться и так далее", - добавил владелец "Спартака".

15 июля портал "Чемпионат.com" сообщил, что футболисты ЦСКА полным составом отказались вакцинироваться перед началом нового сезона чемпионата России. Директор по связям с общественностью и информационной политике армейского клуба Сергей Аксенов опроверг эту информацию.

"Я не хочу говорить о коллегах ни хорошо, ни плохо. Я сказал, что в "Спартаке" все футболисты будут на 100% вакцинированы, для кого это будет возможно", - подчеркнул Федун, отвечая на вопрос о том, рискует ли ЦСКА пропустить старт сезона, учитывая последние рекомендации Роструда, согласно которым отказавшегося от вакцинации человека не допускают к работе без сохранения заработной платы.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Спартак" в первом туре 24 июля в Казани сыграет с "Рубином".