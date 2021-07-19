Федун: возвращение премьер-лиги к системе "весна - осень" бессмысленно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Действующая система проведения Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является сложившейся, менять ее нет смысла. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал владелец московского "Спартака", член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Леонид Федун.

Соревнования в российском футболе долгое время проводились по системе "весна - осень", при которой старт сезона совпадал с началом весны, а конец выпадал на конец ноября. В 2010 году исполком РФС принял решение о переходе всего профессионального мужского футбола на формат "осень - весна". 16 июля руководитель сотрудничающей с РФС нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал журналистам о научном доказательстве того, что система "осень - весна" в России лучше подходит для высших лиг, а низшие лиги должны играть по системе "весна - осень".

"Что касается системы "осень - весна", здесь я согласен с авторами реформы, - сказал Федун. - Это уже сложившаяся система, нет никакого смысла ее менять. Она имеет значение только для клубов низшего эшелона".

"Клубы ПФЛ (Профессиональная футбольная лига) играют свои 7-8 месяцев, потом увольняют всех, никому не платя зарплату, и ждут 4-5 месяцев, пока сойдет снег, поля придут в порядок, набирают новую команду и играют по новой. Для них возвращение в систему "весна - осень" является экономически оправданным", - добавил владелец "Спартака".

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Спартак" в первом туре 24 июля в Казани сыграет с "Рубином".