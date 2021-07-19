Федун назвал допуск вакцинированных болельщиков на стадионы "хорошим пряником"

21 июня "Спартак" на официальном сайте сообщил о том, что красно-белые совместно с "Локомотивом", "Динамо" и ЦСКА предложили мэру Москвы Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты. В частности, клубы попросили рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50%.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Допуск прошедших курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции болельщиков на стадионы сверх установленной квоты должен стать "хорошим пряником", который подстегнет любителей футбола посещать арены. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал председатель совета директоров и владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

"В конце прошлой недели разговаривал с Александром Дюковым, он находится на связи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Это вопрос к Роспотребнадзору", - сказал Федун, отвечая на вопрос о разрешенной заполняемости стадионов и критериях допуска зрителей на трибуны.

"Все те болельщики, которые сделали себе прививку, должны получить свободный доступ на стадион, - подчеркнул он. - Это правильно. Это создаст для людей понимание, что, прививаясь, помимо кнута, который сейчас есть, будет еще и пряник. На мой взгляд, это очень хороший пряник для того, чтобы активизировать всех болельщиков".

Также владелец клуба назвал шаг, который может дополнительно стимулировать болельщиков прививаться от коронавируса. "Мы готовы договориться и поставить пункты прививки прямо на стадионе. Перед матчем можно вкалывать вакцину и запускать на стадион. Это тоже может подстегнуть", - резюмировал он.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Спартак" в первом туре 24 июля в Казани сыграет с "Рубином". Начало игры - 20:00 мск. Первый домашний матч в чемпионате страны красно-белые проведут 7 августа. В этот день состоится игра против "Нижнего Новгорода", начало - 20:00 мск.