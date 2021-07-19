Федун считает неважным, в каком месяце будет проводиться финал Кубка России по футболу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Время года, в которое будет проводиться финал Бетсити - Кубка России по футболу, не важно, необходимо повышать престиж турнира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

Российский футбольный союз (РФС) 13 июля вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской аналитической компанией Hypercube. Как рассказал журналистам 16 июля руководитель компании - партнера РФС Питер Ньювенхейс, финал Кубка России после принятия изменений в системе российского футбола может проводиться в феврале.

"А почему нет? Я прекрасно понимаю ситуацию по кубку, - сказал Федун, комментируя возможные изменения и тот факт, что календарный год для команд в будущем может открываться игрой за титул. - То отношение к Кубку России, которое есть, к сожалению, является абсолютно вторичным по отношению ко всем другим соревнованиям".

"Для того, чтобы Кубок России заиграл, ему нужно придать престиж, его могут придать только значительные финансовые вливания. Пока не найдут большого спонсора - не пара десятков миллионов рублей, а большие суммы выделять - тогда он и заиграет. А когда проводить [финал кубка], безразлично", - добавил владелец "Спартака".

Также он высказался о том, что в сезоне-2021/22 призовой фонд увеличился вдвое по сравнению с сезоном-2020/21 и составил почти 153 млн рублей. При этом финалист сможет получить порядка 50 млн, но половина из них должна быть направлена на развитие юношеского футбола. "Для того, чтобы клубы выпустили слюну и накинулись на Кубок России, сумма должна быть раза в три больше. [Путевка в Лигу Европы] является стимулом, но первично все-таки место в чемпионате", - резюмировал Федун.

Кубок России проводится с 1992 года. Финалы турнира семь раз проходили в июне, 21 раз - в мае. В июле финал Кубка России проводился один раз - из-за пандемии коронавируса прошлый сезон был приостановлен в марте и доигран в июне-июле.