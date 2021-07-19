Лошади сборной России на Олимпиаде будут лакомиться фруктами, выращенными в Японии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лошади сборной России на Олимпийских играх могут есть фрукты только японского происхождения. Об этом ТАСС рассказала Татьяна Костерина, которая выступит на Олимпиаде в выездке.

Олимпийские соревнования по выездке стартуют с квалификации 24 июля.

"На каждую лошадь разрешалось до 250 кг снаряжения, с учетом веса ящика. То есть около 200 кг снаряжения на каждую плюс инструмент для обслуживания, а также зерновые корма, овес, мюсли - по 100 кг на лошадь на две недели, их разрешают брать с собой, - сказала Костерина. - Сеном и соломой обеспечивают уже на месте. Яблоки и морковь везти нельзя категорически - все на месте".

"Лошадей по несколько раз проверили перед отлетом, мы были в карантине. Обрабатывали их против паразитов. Дважды в день меряем им температуру и обязательно записываем ее", - добавила она.

Костерина выступает на лошади Дьяволесса. "Она полностью оправдывает свое имя - соответствует ему периодически. Я летела с лошадьми - только одному человеку из команды можно было с ними находиться. Кормила, смотрела за ними - это было интересно. Перелеты они переносят лучше - не трясет", - вспомнила она.

Спортсменка рассказала об акклиматизации лошадей. "Как правило их накрывает день на шестой после такого перелета, посмотрим - сейчас они еще под адреналином немного, но активность скоро спадет, посмотрим, кого на сколько накроет. Стараемся их пока не сильно нагружать, чтобы они поддерживали форму", - отметила Костерина.