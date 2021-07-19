"Желающих нет". Федун - о передаче "Спартака" болельщикам, пиве на стадионах и реформе РПЛ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Владелец и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун менее чем за неделю до первой официальной игры сезона-2021/22 дал ответы журналистам на самые актуальные вопросы о клубе и состоянии футбола в стране. Красно-белые в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 24 июля на выезде сыграют с казанским "Рубином". Финансовая составляющая футбольных процессов стала красной линией всего общения Федуна с журналистами, но он не всегда был готов называть конкретные цифры. Так, на вопрос о бюджете клуба на новый сезон он ответил: "К сожалению, он будет в плюс - добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами, плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы не знаем".

На эту тему Федун считает неважным, в каком месяце будет проводиться финал Кубка России по футболу

"В процентном соотношении не буду говорить, он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков", - добавил владелец "Спартака". Для сравнения, в сезоне-2020/21 подтвержденный бюджет "Спартака" составлял 8,6 млрд рублей. Два года назад сумма была еще больше - в СМИ фигурировали 11 млрд рублей. "Мы вбухали большие деньги два года назад, сделали ротацию состава. Она была болезненной, но этот состав вышел на второе место", - отметил Федун. Также председатель совета директоров красно-белых отметил, что людей, подобных ему и владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому, мало, - "периодически люди, озабоченные футболом, появлялись, но, как правило, они быстро сдувались и уходили". На вопрос о том, советуются ли с ним предприниматели по поводу вхождения в футбольный бизнес, он ответил: "Увы, нет". Не прошел Федун и мимо темы, которая периодически "взрывает" информационное пространство - передачи "Спартака" болельщикам. "Если есть желающий отдавать по 4-5 млрд рублей в год - welcome (добро пожаловать, англ.). Вы спросили, есть ли такие люди, которые готовы? Я сказал: "Нет", - заявил владелец клуба. Предложенные реформы - максимум при ограниченных возможностях Отдельное внимание Федун уделил предложенным Российским футбольным союзом (РФС) вариантам реформирования системы футбола в стране. Эта презентация была подготовлена союзом по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. По мнению владельца "Спартака", предложенные реформы будут "безусловным шагом вперед, но все же - паллиативом".

"Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы - футбол не является коммерческим проектом, бизнес-проектом. В какой-то степени он является социальным проектом, - заявил Федун. - Отсюда возникают все проблемы, их масса. Поэтому в этой ситуации принимать какие-то радикальные решения РФС не может, и тот вариант, который предложен, является паллиативом. Но этот паллиатив, на мой взгляд, - максимальное, что можно сделать из этих ограниченных возможностей". 16 июля руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал журналистам о том, что существует предложение отменить лимит на легионеров в РПЛ, использовав вместо него систему кнута и пряника - за каждую игровую минуту молодого российского футболиста на поле клуб должен получать финансовую компенсацию. При этом предлагается ввести "налог на роскошь" - клубы, которые будут использовать легионеров, должны будут платить в специальный фонд. Рассуждая об этом предложении, Федун отметил, что все зависит от размеров кнута и пряника. По его словам, суммарные затраты на среднего иностранного футболиста для команды из топ-6 премьер-лиги составляют 1 млрд рублей или €11,5 млн, то есть игровое время такого футболиста при контракте на три сезона и 30 матчах чемпионата стоит около 100 тысяч рублей за одну минуту. "От этой цифры и давайте плясать, какие будут штрафы. Если это будет 1 000 рублей, то это ни о чем. Даже 10 тысяч рублей - это ни о чем", - подчеркнул владелец "Спартака".

На эту тему Федун высказался о предложении передать стадион "Спартака" на баланс другой компании

"Да, идея кнута и пряника правильная, но это должен быть кнут, который действительно заставит думать, - продолжил он. - Бенчмарк (показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций - прим. ТАСС) по легионерам сегодня - это 100 тысяч рублей за минуту. Увидим, насколько от этой минуты будут плясать. Соответственно такой же бенчмарк или хотя бы его половина, должна уходить на поощрение молодых игроков. Это реальные деньги, которые будут существенными для клубов, и они будут упираться - сокращать количество легионеров, либо покупая качественных и увеличивая вложения в свои академии". Также Федун поддержал выводы партнеров РФС из Hypercube по поводу того, что система "осень - весна" лучше подходит для высшего дивизиона российского футбола, а для низших лиг формат "весна - осень" экономически оправдан. Владелец "Спартака" нашел взаимосвязь между предложением нидерландской компании о переносе финала Бетсити - Кубка России на февраль и отношением клубов премьер-лиги к этому турниру и уровне призового фонда, который увеличился вдвое по сравнению с прошлым сезоном и составил около 153 млн рублей. "Для того, чтобы клубы выпустили слюну и накинулись на Кубок России, сумма должна быть раза в три больше. [Путевка в Лигу Европы] является стимулом, но первично все-таки место в чемпионате", - заявил он. На чем еще может заработать "Спартак" Еще в 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, но рассмотрение документа во втором чтении пока не произошло - оно запланировано на осень 2021 года. Как утверждает РБК, на фоне позитивных движений в вопросе возвращения пива на стадионы нидерландская пивоваренная компания Heineken проявила заинтересованность в работе на российском рынке. Сумма контракта может составить 2 млрд рублей.

"Пивные компании могут инвестировать более двух миллиардов, - убежден владелец "Спартака". - Важно, чтобы не было одной компании. Например, Heineken подпишет контракт с РФС, а дальше будут какие-то отчисления. Локальным компаниям, как у нас было с Первой московской пивоваренной компанией, есть пиво "Жигулевское", "Степан Разин", еще много локальных брендов, важно вырваться из-под пресса трех основных брендов, которые доминируют на российском рынке и представить себя". Также он ответил на вопрос о том, сколько клуб не досчитывается от того, что не продает пиво на стадионе: "Наш клуб - примерно миллиард в сезон". При этом, по словам Федуна, доходы от рекламы пива в четыре раза больше его продажи на стадионах во время матчей. Еще одной дополнительной статьей доходов "Спартака" в перспективе могут стать медиаправа, которые по рассчитанному до лета 2022 года контракту принадлежат "Матч ТВ". "Мы бы хотели, чтобы "Спартак" занимался своими медиаправами сам - за исключением телевизора. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем. Сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для "Спартака" это реальный способ снизить убытки бюджета", - заявил Федун.

На эту тему Федун назвал стоимость минуты игрового времени среднего легионера в РПЛ

Вместе с тем владелец "Спартака" отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривается ли вариант, при котором клуб выйдет из телевизионного пула и будет самостоятельно реализовывать права на свои матчи. "Считаю, что в ТВ-правах у нас нет гибкости, потому что это некий социальный контент, который контролируется государством, - добавил он. - Думаю, что он должен быть доступным, а что касается интернета - "Твиттер", "Фейсбук" и так далее - мы считаем, что можем монетизировать эти площадки лучше, чем кто-либо другой". Задача к 100-летию - выход в Лигу чемпионов В 2022 году "Спартак" отметит 100-летний юбилей. На резонный вопрос о целях на такой важный в истории клуба год Федун заявил: "Наша задача навсегда - Лига чемпионов. Будет больше, значит, будет больше. Вот и все". То есть, цель для "Спартака" в стартующем на этой неделе сезоне - занять в чемпионате России как минимум второе место. Если она будет достигнута, красно-белые смогут сыграть в Лиге чемпионов сезона-2022/23 с третьего квалификационного раунда. Чемпионство же даст команде право начать выступление в турнире сразу с группового этапа.

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22, на ней определится соперник красно-белых. Федун отметил, что по мнению главного тренера Руя Витории, "Спартаку" достанется португальская "Бенфика", в которой он работал с 2015 по 2019 год. Также в число потенциальных соперников "Спартака" по этой стадии Лиги чемпионов входят выступающий в чемпионате Франции "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, и сильнейший в противостоянии второго квалификационного раунда "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюланн" (Дания). Также Федун высказался по поводу возможности провести матчи Лиги чемпионов против соперника топ-уровня на главной арене страны - стадионе "Лужники". "Это исключено! Зачем нам отдавать доходы - это нужно платить аренду", - заявил Федун, отметив, что "Лужники" в совокупности не принесут клубу больше денег". Арена, полная открытий Первый в новом сезоне домашний матч "Спартака" против "Нижнего Новгорода" состоится 7 августа, но болельщики до сих пор пребывают в неведении. По-прежнему открытыми остаются вопросы с разрешенным числом зрителей и форматом их допуска на трибуны. Владелец "Спартака" отметил, что на прошлой неделе общался по этому поводу с президентом РФС Александром Дюковым - тот находится на связи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, а все озвученные вопросы находятся в компетенции ее ведомства. "Все те болельщики, которые сделали себе прививку, должны получить свободный доступ на стадион. Это правильно. Это создаст для людей понимание, что, прививаясь, помимо кнута, который сейчас есть, будет еще и пряник. На мой взгляд, это очень хороший пряник для того, чтобы активизировать всех болельщиков", - заявил Федун.

На эту тему Витория похвалил футболистов "Спартака" после победы в предсезонном турнире