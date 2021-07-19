Всадница Меркулова: участник Олимпиады конь Мистер Икс доволен условиями в Токио

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Конь Мистер Икс, на котором в выездке выступает всадница Инесса Меркулова, не реагирует на конкурентов и доволен условиями проживания на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС рассказала Меркулова.

Олимпийский турнир по конному спорту пройдет с 23 июля по 7 августа.

"Это его вторая Олимпиада. Наглый, звездный, с ним должны беспрестанно общаться, он от всех требует бесконечного внимания, - сказала Меркулова. - Не хочет находиться один, ему все время нужно, чтобы мы гуляли, ходили, что-то делали, чтобы он себя чувствовал в хорошем настроении. Пока оно хорошее, но звездной болезнью они болеют так же, как люди".

"На конкурентов не реагирует - он лошадей не любит, они ему безразличны. Но сейчас он очень доволен, что для него столько внимания, что все без конца крутятся вокруг него", - добавила Меркулова.

Жара в Токио

Меркулова поделилась впечатлениями от условий для спортсменов. "Восхитительные конюшни, с кондиционерами, все настолько предусмотрено. Уборка, куча людей, которые все постоянно делают, все сверкает. Вплоть до туалетов с восемью кнопками, управление, как в "Лексусе", - отметила она.

"Уже успели пообщаться с коллегами из зарубежных сборных, у нас у всех хорошие отношения. Все рады, что Олимпиада состоится, условия здесь просто фантастические. Наверное, это лучшие условия из всех крупных стартов, где мы были, просто невероятно хорошо все сделано", - добавила Меркулова.

Соревнования по выездке стартуют с квалификации 24 июля.

"Настроение отличное, но перед стартом всегда боишься загадывать, еще четыре дня до выводки. Здесь жарко, и я помню свой первый чемпионат мира, когда я попала в такую жару на Первых всемирных конных играх в Гааге. Я купала лошадь без конца, и в итоге у нее вскочил фурункул на ноге прямо в день выводки, и я не смогла ее пройти с абсолютно здоровой лошадью. Всегда очень страшно загадывать, нужно внимательно смотреть, чтобы ничего не упустить, чтобы ничего не случилось ни дай бог", - сказала она.