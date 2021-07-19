Коронавирус выявлен у игрока сборной Чехии по пляжному волейболу Перушича

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию игрока сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржея Перушича дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Чехии.

Перушич стал вторым членом сборной Чехии, у которого был обнаружен коронавирус. Инфицирование было выявлено у игрока в Олимпийской деревне во время ежедневного тестирования. На данный момент Национальный олимпийский комитет Чехии определяет порядок дальнейших действий, Перушич остается на самоизоляции.

Представитель руководства олимпийской сборной Чехии Мартин Доктор сообщил в понедельник Чешскому радио, что у 26-летнего Перушича отсутствуют признаки заболевания, вызываемого коронавирусом. Организаторы Игр поместили его в отель, специально выделенный для спортсменов - участников Олимпиады, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Перушич, согласно правилам, установленным эпидемиологами для получивших положительные результаты тестов на коронавирус участников Олимпиады, будет находиться на самоизоляции не менее 10 дней. Затем, если у него будет отрицательный тест на коронавирус, он сможет выступать на Олимпиаде.

Первая игра чешских волейболистов на Олимпиаде назначена на 26 июля. Перушич, на которого команда возлагала особые надежды, не сможет принять в ней участие. "Мы продумываем возможность перенести ее на более поздний срок. Рассматриваются и другие варианты", - сказал Доктор.