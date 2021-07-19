Сборная России по художественной гимнастике прибыла в Приморье для подготовки к Олимпиаде

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Российская команда по художественной гимнастике прибыла в понедельник во Владивосток для проведения заключительного акклиматизационно-подготовительного сбора перед летними Олимпийскими играми в Токио.

В основной состав сборной вошли семь гимнасток - Арина и Дина Аверины, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

"[Тренировочная] база полностью соответствует требованиям, условия великолепные. Мы все привиты, у всех по два ПЦР-теста, пока все хорошо. Пустые трибуны, конечно не очень приятны, но мы спортсмены высокого уровня, нужно подстраиваться под то, что есть и не роптать", - сообщила журналистам тренер Арины и Дины Авериных Вера Шаталина.

Она уточнила, что во Владивостоке спортсменкам предстоит перестроиться на японский часовой пояс, и весь график будет выстроен в зависимости от времени этой страны. Разница во времени между Владивостоком и Японией составляет один час. Спортсменки будут тренироваться в Приморье До 3 августа, тренировки будут проходить в комплексе "Фетисов-Арена".

По данным правительства края, всего в Приморье на заключительный предолимпийский сбор приедут 24 сборные России, в их числе - 19 олимпийских и три паралимпийских. Кроме российских спортсменов в крае к Олимпиаде в Японии будут также готовиться сборные Узбекистана по плаванию и Белоруссии по боксу. Во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета с 5 июля развернулся оперативный штаб, который координирует работу по предолимпийским сборам.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы.