Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

15 июня пост главного тренера ЦСКА покинул хорват Ивица Олич, Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

Дебют Березуцкого в качестве главного тренера армейцев состоится 19 июля на "ВЭБ-Арене" в товарищеском матче против "Нижнего Новгорода". ЦСКА в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.