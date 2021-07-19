{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 июля. Алексей Березуцкий утвержден на посту главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

15 июня пост главного тренера ЦСКА покинул хорват Ивица Олич, Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

Дебют Березуцкого в качестве главного тренера армейцев состоится 19 июля на "ВЭБ-Арене" в товарищеском матче против "Нижнего Новгорода". ЦСКА в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Теги
Российский футбол
Лига чемпионов
"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов по футболу
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА
Читать полностью