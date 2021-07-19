Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

ТАСС, 19 июля. Алексей Березуцкий утвержден на посту главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
⚡ Алексей Березуцкий на сегодняшнюю игру впервые выведет команду без приставки «исполняющий обязанности». Алексей Владимирович утвержден главным тренером #ЦСКА https://t.co/zmBXO2X2FT pic.twitter.com/2xyzOomM9N— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 19, 2021
15 июня пост главного тренера ЦСКА покинул хорват Ивица Олич, Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Дебют Березуцкого в качестве главного тренера армейцев состоится 19 июля на "ВЭБ-Арене" в товарищеском матче против "Нижнего Новгорода". ЦСКА в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".
Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.