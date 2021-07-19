Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева рассказала об ужесточении допинг-контроля

ТАСС, 19 июля. Допинг-контроль на Олимпийских играх в Токио стал жестче по сравнению с предыдущими Играми. Об этом рассказала олимпийская чемпионка 2012 года по борьбе россиянка Наталья Воробьева, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Допинг-офицеры из РУСАДА [Российского антидопингового агентства] и WADA [Всемирного антидопингового агентства] приезжают постоянно - и домой, и на тренировочные базы, - сказала Воробьева. - В конце мая мы проводили сбор в Болгарии, в горах, на высоте две тысячи метров, так эти товарищи и туда добрались. Проблема в том, что являются офицеры без предупреждения, без звонка, если ты дома - еще ничего, дождался, отстрелялся - и дальше можешь спать, а на сборах уже не заснешь - в 8:00 построение".

Воробьева является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, на счету 30-летней спортсменки золото Игр в Лондоне и серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро.