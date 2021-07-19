Российские спортсмены не могут получить пробирки для сдачи тестов на COVID-19 в Токио

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Многие российские спортсмены, заселившиеся в понедельник в Олимпийскую деревню в Токио, испытывают затруднение с получением пробирок для сдачи тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

"Каждый день нужно брать пробирки и плевать в них, но мы пока до этого не дошли, - сказал Мамедов. - Столкнулись с коллегами из других наших команд, они пытаются пробирки эти получить, но ничего не получается. Ждем общего собрания, которое наш штаб проводит сегодня, зададим там все вопросы".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.