{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Российские спортсмены не могут получить пробирки для сдачи тестов на COVID-19 в Токио

Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Многие российские спортсмены, заселившиеся в понедельник в Олимпийскую деревню в Токио, испытывают затруднение с получением пробирок для сдачи тестов на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

"Каждый день нужно брать пробирки и плевать в них, но мы пока до этого не дошли, - сказал Мамедов. - Столкнулись с коллегами из других наших команд, они пытаются пробирки эти получить, но ничего не получается. Ждем общего собрания, которое наш штаб проводит сегодня, зададим там все вопросы".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
Футбол в России
Кашшаи высоко оценил работу арбитра Карасева на чемпионате Европы
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза выразил надежду, что россиянин сможет продолжать судить на столь же высоком уровне
Читать полностью