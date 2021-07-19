Тренер российских фехтовальщиков сообщил, что в Олимпийской деревне нет горячей воды

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. В номерах российских фехтовальщиков в Олимпийской деревне на Играх в Токио нет горячей воды, а для того, чтобы принять душ, главному тренеру команды Ильгару Мамедову пришлось воспользоваться отверткой. Об этом он сообщил ТАСС.

"Горячей воды нет, провода через все комнаты тянутся, одна розетка и та на противоположной стене, - сказал Мамедов. - По кроватям уже все задают вопросы. Сегодня побывал в роли сантехника - из лейки в душе вода не шла, пришлось откручивать отверткой, вынимать и чистить фильтр".

На вопрос ТАСС, как у главного тренера сборной России оказалась отвертка в Токио, Мамедов сообщил: "У нас есть все".

"Санузел, как в самолете, такого же размера. Бедные наши спортсмены - им на соревнования надо будет ехать, а они будут очередь занимать, - рассказал Мамедов. - Япония всегда отличалась своим развитием, особенно в технологическом плане. Как минимум два санузла должно быть".

"Когда мы сюда летели, то понимали - многое будет раздражать. Мы просто должны быть с железобетонными нервами, это данность, от нее никуда не деться", - подчеркнул Мамедов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.