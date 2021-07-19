Тетюхин: российские волейболисты не будут "раздувать" тему неудобств в Олимпийской деревне

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Волейболисты сборной России готовы к любым условиям в Олимпийской деревне и не будут "раздувать" проблемы из-за небольшого дискомфорта. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин.

Ранее была опубликована фотография волейболиста национальной команды Артема Вольвича, который упирался головой в потолок в ванной комнате в Олимпийской деревне.

"Все в порядке, как и везде, - сказал Тетюхин. - Где-то получше, где то похуже, относительно нормально. Небольшие неудобства есть везде, хотя пятизвездочным отелем там и не пахнет. Все аскетично, скромно".

"Чуть некомфортно, но это не повод раздувать. Я как человек, который бывал на таких соревнованиях, имею в этом опыт. В столовой есть разные виды еды, мяса, устриц и омаров нет", - добавил собеседник агентства.

Мужской волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет с 24 июля по 7 августа. В нем примут участие 12 сборных, разделенных на две группы, по четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Российская команда сыграет в одной группе со сборными Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году российские волейболисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды команде США (2-3).