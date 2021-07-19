Kyodo: Ассоциация сумо Японии намерена присвоить высший ранг борцу Тэрунофудзи

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Ассоциация сумо Японии планирует присвоить монгольскому борцу Тэрунофудзи (настоящее имя - Гантулгын Ган-Эрдэнэ) ранг ёкодзуна, который является высшим в этом виде единоборств. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что соответствующее решение будет официально принято 21 июля на заседании руководства ассоциации.

29-летний Тэрунофудзи отличается необычной карьерой. Он получил второй по значимости ранг одзэки в 2015 году, после чего стал демонстрировать нестабильные результаты, проигрывая схватки и пропуская турниры из-за травм. В 2018 году борец перенес операции на обоих коленах, а в 2019 году в связи с чередой поражений оказался в пятом по значимости дивизионе сумо. Затем Тэрунофудзи начал вновь побеждать на турнирах и в 2020 году стал первым сумоистом в истории Японии, который смог вернуться в первый дивизион из пятого. В марте 2021 года он восстановил ранг одзэки, а на июльском турнире выиграл 14 из 15 схваток, проиграв лишь единственному действующему ёкодзуне Хакухо.