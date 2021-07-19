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Лига чемпионов

"Шахтер" сыграет с "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Также на пути представителей лиг на данной стадии сыграет "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин

ТАСС, 19 июля. Украинский футбольный клуб "Шахтер" встретится с бельгийским "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

На пути представителей лиг в третьем квалификационном раунде сыграет представитель чемпионата Франции "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин. "Монако" сыграет с победителем пары второго раунда между австрийским "Рапидом" и чешской "Спартой". Также на пути представителей лиг сыграют победители пар ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) и "Селтик" (Шотландия) - Мидтьюлланд (Дания).

В чемпионском пути в третьем квалификационном раунде встретятся:

  • "Динамо" (Хорватия, Загреб) / "Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония);
  • "Линкольн" (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) - "Слован" (Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария);
  • "Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдавия);
  • "Мальмё" (Швеция) - ХИК (Финляндия) / "Рейнджерс" (Шотландия);
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) / "Славия" (Чехия).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 3 или 4 августа и 10 августа. Первые матчи раунда плей-офф квалификации, по итогам которого определятся все участники групповой стадии, пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.

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