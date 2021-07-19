"Шахтер" сыграет с "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

ТАСС, 19 июля. Украинский футбольный клуб "Шахтер" встретится с бельгийским "Генком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

На пути представителей лиг в третьем квалификационном раунде сыграет представитель чемпионата Франции "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин. "Монако" сыграет с победителем пары второго раунда между австрийским "Рапидом" и чешской "Спартой". Также на пути представителей лиг сыграют победители пар ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) и "Селтик" (Шотландия) - Мидтьюлланд (Дания).

В чемпионском пути в третьем квалификационном раунде встретятся:

"Динамо" (Хорватия, Загреб) / "Омония" (Кипр) - "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония);

"Линкольн" (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) - "Слован" (Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария);

"Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдавия);

"Мальмё" (Швеция) - ХИК (Финляндия) / "Рейнджерс" (Шотландия);

"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва) / "Славия" (Чехия).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 3 или 4 августа и 10 августа. Первые матчи раунда плей-офф квалификации, по итогам которого определятся все участники групповой стадии, пройдут 17-18 августа, ответные - 24-25 августа.