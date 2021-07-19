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Футбол в Англии

В Англии проведут расследование беспорядков во время финала чемпионата Европы по футболу

Незадолго до начала финального матча группа болельщиков без билетов попыталась прорваться на стадион

ТАСС, 19 июля. Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование из-за нарушений порядка во время финального матча чемпионата Европы на стадионе "Уэмбли" . Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении FA за поведение болельщиков на финальном матче чемпионата Европы 11 июля. Сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Обвинения против FA были выдвинуты по четырем пунктам: бросание посторонних предметов на поле, появление на поле болельщиков, неправомерное поведение зрителей во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехники на стадионе.

"FA полна решимости расследовать, что произошло снаружи, а затем внутри стадиона "Уэмбли" во время финального матча чемпионата Европы. В выходные FA обратилась в министерство по делам культуры, СМИ и спорта для проведения расследования. Все виновные в нарушении порядка будут найдены и наказаны, а организация извлечет уроки из произошедшего, чтобы впредь такого не повторялось", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Также FA привлечет независимых экспертов для проведения дополнительного расследования событий с участием болельщиков.

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