В Англии проведут расследование беспорядков во время финала чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 19 июля. Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование из-за нарушений порядка во время финального матча чемпионата Европы на стадионе "Уэмбли" . Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тысячи болельщиков собрались у стадиона в Лондоне за несколько часов до финала Евро

Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении FA за поведение болельщиков на финальном матче чемпионата Европы 11 июля. Сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 по пенальти). Обвинения против FA были выдвинуты по четырем пунктам: бросание посторонних предметов на поле, появление на поле болельщиков, неправомерное поведение зрителей во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехники на стадионе.

"FA полна решимости расследовать, что произошло снаружи, а затем внутри стадиона "Уэмбли" во время финального матча чемпионата Европы. В выходные FA обратилась в министерство по делам культуры, СМИ и спорта для проведения расследования. Все виновные в нарушении порядка будут найдены и наказаны, а организация извлечет уроки из произошедшего, чтобы впредь такого не повторялось", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Также FA привлечет независимых экспертов для проведения дополнительного расследования событий с участием болельщиков.