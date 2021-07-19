"Сочи" может сыграть с "Партизаном" или "ДАК 1904" в квалификации Лиги конференций

ТАСС, 19 июля. Футболисты российского "Сочи" в случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги конференций встретятся с победителем пары "Партизан" (Сербия) - ДАК-1904 (Словакия). Жеребьевка состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

"Сочи" во втором квалификационном раунде сыграет с азербайджанским клубом "Кешля". Первая встреча пройдет 22 июля в Сочи, ответная - 29 июля в Азербайджане.

Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 5 и 12 августа, игры раунда плей-офф состоятся 19 и 26 августа.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.

По результатам прошедшего сезона ДАК-1904 занял второе место в чемпионате Словакии, набрав 65 очков в 32 играх. "Партизан" занял второе место в чемпионате Сербии, набрав 95 очков в 38 играх.

Лига конференций является третьим по значимости международным турниром. Соревнования впервые пройдут в сезоне-2021/22.