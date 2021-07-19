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Футбол в России

Кашшаи заявил, что хотел бы продолжить руководить департаментом судейства РФС

Бывший арбитр возглавил департамент судейства Российского футбольного союза в январе 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи хотел бы продолжить работу на этом посту. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Я должен сказать, что мне здесь нравится работать, я хочу продолжать работать в России, у меня сейчас действующий контракт и прикладываем все усилия для того, чтобы поддерживать развитие судейства. У нас есть определенные договоренности, планы и цели с господином [Ашотом] Хачатурянцом (глава судейского комитета Российского футбольного союза - прим. ТАСС) для того, чтобы работать и развивать российское судейство, поэтому мне бы хотелось продолжать этот процесс", - сказал он.

Бывший венгерский арбитр возглавил департамент судейства РФС в январе 2020 года.

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