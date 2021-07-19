Призер Олимпиады в стрельбе из лука Перова оценила условия проживания в Токио

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Условия проживания российских спортсменов в Олимпийской деревне в Токио отличные. Об этом ТАСС рассказала серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из лука Ксения Перова.

"В целом все отлично, просто замечательно, - сказала Перова. - Кровати из картона - это действительно так, но они на самом деле очень удобные. Очень понравились одеяла с логотипом Олимпиады, просторный балкон с видом на океан, ну и, главное, кондиционеры в каждой комнате, это вообще топ!"

"Вообще все, что мы видели, это очень здорово. В столовую идем под аллеей флагов, это очень поднимает настрой перед соревнованиями", - добавила спортсменка.

Перовой 32 года, она является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.