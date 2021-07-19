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Лига конференций

Дюпин: все мысли не о Лиге конференций, а о матче со "Спартаком"

Тем не менее, по словам голкипера "Рубина", казанский клуб ставит себе максимальные задачи во всех турнирах
Юрий Дюпин Петр Ковалев/ТАСС
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Юрий Дюпин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вратарь футбольного клуба "Рубин" Юрий Дюпин сосредоточен на подготовке к матчу первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" и не думает о результатах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом он рассказал ТАСС.

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"Рубин" в понедельник по итогам жеребьевки узнал своих возможных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги конференций. Клуб из столицы Татарстана начнет выступление на международной арене в сезоне-2021/22 гостевой игрой против сильнейшего в паре "Судува" (Литва) - "Ракув" (Польша). Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 5 и 12 августа, встречи раунда плей-офф квалификации состоятся 19 и 26 августа. "Судува" и "Ракув" проведут свои игры второго квалификационного раунда 22 и 29 июля.

"Все хорошо, как и всегда, рабочая обстановка. Все идет по той же схеме, что и всегда. Мы для себя ставим максимальные задачи и с полной серьезностью подходим к подготовке. Но у нас сейчас "Спартак", и мы не думаем о Лиге конференций", - сказал Дюпин.

Казанцы 14 июля в Москве потерпели разгромное поражение от "Спартака" в рамках предсезонного турнира. "У меня вообще мыслей нет о еврокубках. Впереди у нас первая домашняя игра - к ней и готовимся", - продолжил он.

"Есть ли желание поквитаться за матч в Москве? Это была игра на сборах, а тут будет матч в сезоне и настрой у нас будет совсем другой. Состав у нас будет более сбалансированный и оптимальный. Думаю, что сыграем с ними намного лучше", - резюмировал Дюпин.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля. "Рубин" 24 июля в первом туре в Казани сыграет со "Спартаком". Начало игры - 20:00 мск.

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