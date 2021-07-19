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Дубов вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем матча между своим соотечественником Андреем Есипенко и азербайджанцем Ниджатом Абасовым

СОЧИ, 19 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Дубов обыграл соотечественника Владимира Малахова по итогам двух партий и вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.

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В следующем раунде Дубов встретится с победителем матча между россиянином Андреем Есипенко и представителем Азербайджана Ниджатом Абасовым.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.

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