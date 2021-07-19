Каменский: от условий на Олимпиаде-1998 в Японии остались положительные воспоминания

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Только хорошие впечатления остались от пребывания в Олимпийской деревне в японском Нагано в 1998 году у олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского. Об этом он рассказал ТАСС.

Ряд спортсменов, прибывших на летние Игры в Токио, выразили недовольство бытом Олимпийской деревни. В частности, главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов посетовал в разговоре с ТАСС на отсутствие в деревне горячей воды.

"Мне трудно сравнивать сегодняшние условия и те, в которых мы жили во время Олимпиады в Нагано в 1998 году. Поскольку мне неизвестно, какие претензии существуют сегодня у спортсменов и насколько они обоснованы, - сказал Каменский. - Что касается нашего пребывания в Японии в те годы, то у меня остались только положительные воспоминания. Нас принимали вполне хорошо, не было особых проблем на бытовом уровне".

"У людей, безусловно, бывают разные запросы, пожелания, привычки, угодить каждому трудно. Кроме того, принимающая Олимпиаду страна должна обеспечить прием и проживание огромного количества людей одновременно. Наверное, могут возникать какие-то накладки. Но общие требования, безусловно, должны быть соблюдены, и очень надеюсь, что у наших спортсменов будет все в порядке".

Каменский отметил важность бытовых условий на Олимпиаде для спортсменов. "Прежде всего, спортсмены должны быть нацелены на результат, невзирая ни на какие бытовые условия. Хотя должен отметить, что нормальные условия отдыха, питания, проведения времени между выступлениями, как и в целом моральный климат, очень важны. Все это может в значительной степени повлиять на успех или неуспех как отдельных спортсменов, так и команды", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.