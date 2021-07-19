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ММА

Харитонов проведет бой против Конго 20 августа

Россиянин был отстранен Bellator от боев на длительный период после потасовки с Адамом Яндиевым
Сергей Харитонов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Сергей Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа на турнире Bellator. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Харитонов проведет бой против Конго 20 августа", - сказал собеседник агентства.

Харитонов не выступал в Bellator с 2019 года. Он получил травмы лица после потасовки с бойцом Адамом Яндиевым. Впоследствии конфликт был улажен, но Харитонов был отстранен Bellator от боев на длительный период.

Конго 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и две ничьи. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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