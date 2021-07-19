Дубль Ахметова принес ЦСКА победу над "Нижним Новгородом" в товарищеском матче

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

Дублем в составе победителей отметился Ильзат Ахметов (28-я, 86-я минуты). У нижегородского клуба единственный мяч с пенальти забил Александр Сапета (67).

Ранее в понедельник ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды.

ЦСКА в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги 25 июля в Москве сыграет с "Уфой". Новичок премьер-лиги "Нижний Новгород" на следующий день примет "Сочи".

Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.