{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дубль Ахметова принес ЦСКА победу над "Нижним Новгородом" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

На эту тему
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером футбольного клуба ЦСКА

Дублем в составе победителей отметился Ильзат Ахметов (28-я, 86-я минуты). У нижегородского клуба единственный мяч с пенальти забил Александр Сапета (67).

Ранее в понедельник ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды.

ЦСКА в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги 25 июля в Москве сыграет с "Уфой". Новичок премьер-лиги "Нижний Новгород" на следующий день примет "Сочи".

Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб в 2001-2018 годах. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Теги
Российский футбол
Шахматистка Лагно вышла в 1/8 финала Кубка мира в Сочи
В предыдущей стадии турнира россиянка черными фигурами одержала победу над представительницей Монголии Батхуяг Мунгунтуул
Шахматистка Лагно вышла в 1/8 финала Кубка мира в Сочи
Читать полностью