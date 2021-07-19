Футболист ЦСКА Мухин рассказал, почему пропустил матч с "Нижним Новгородом"

В понедельник ЦСКА на "ВЭБ-Арене" обыграл "Нижний Новгород" со счетом 2:1. Ранее в понедельник ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды.

"Команда сыграла неплохо, все хорошо, эмоции только положительные от команды, - сказал Мухин. - Я сегодня не играл, получил небольшое повреждение голеностопа. Ничего серьезного, к старту чемпионата буду готов, рассчитываю попасть в стартовый состав. С [Алексеем] Березуцким работается хорошо, он отличный тренер, каких-то отличий [от работы с тренером "Локомотива" Марко Николичем] пока не могу назвать".

ЦСКА в первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги 25 июля в Москве сыграет с "Уфой".

Мухину 19 лет, он перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА 28 мая. В основном составе "Локомотива" он дебютировал в ноябре 2020 года, в марте провел первый матч за сборную России. Полузащитник принял участие в 10 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), четырех играх Бетсити - Кубка России, также он провел один матч в Лиге чемпионов. Футболист также принял участие в трех матчах сборной России на чемпионате Европы с командами Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4).