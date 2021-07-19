"Ростов" еще не получил документов от ФИФА по дисквалификации Обухова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Ростов" еще не получил от Международной федерации футбола (ФИФА) документы о дисквалификации нападающего Владимира Обухова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В понедельник ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова за нарушение антидопинговых правил на полгода. Также на два года были дисквалифицированы футболисты Иван Князев и Дарья Мещерякова. Князев и Обухов дисквалифицированы за использование метандиенона, в пробе Мещеряковой был обнаружен фуросемид.

"Пока мы не получили соответствующие документы от ФИФА, от Российского футбольного союза, который перенаправляет документы. Пока мы ничего больше сказать не можем. Как только появится официальная информация от соответствующих организаций, мы обязательно прокомментируем сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.

Обухову 29 лет, он выступает за "Ростов" с октября 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу.