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Олимпиада в Токио

Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева рассказала о главных соперницах в Токио

По мнению россиянки, ее основной конкуренткой станет американка Аделин Грей

ТАСС, 19 июля. Олимпийская чемпионка 2012 года по вольной борьбе Наталья Воробьева считает, что американка Аделин Грей будет ее главной соперницей на Играх в Токио. Комментарий спортсменки приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Американка Аделин Грей - главный конкурент. Она выиграла два последних чемпионата мира. Но в Нур-Султане в 2019-м мы не встречались, - сказала Воробьева. - Там Грей выступала в весе 76 кг, а я в неолимпийском - 72 кг. Незадолго до этого вернулась в борьбу после декрета, и тренеры предложили спуститься на категорию ниже".

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Соревнования по вольной борьбе среди женщин пройдут с 2 по 7 августа.

Воробьева является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Также на счету 30-летней спортсменки золотая медаль Игр в Лондоне и серебряная награда Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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Олимпиада в Токио
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