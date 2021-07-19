Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева рассказала о главных соперницах в Токио

ТАСС, 19 июля. Олимпийская чемпионка 2012 года по вольной борьбе Наталья Воробьева считает, что американка Аделин Грей будет ее главной соперницей на Играх в Токио. Комментарий спортсменки приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Американка Аделин Грей - главный конкурент. Она выиграла два последних чемпионата мира. Но в Нур-Султане в 2019-м мы не встречались, - сказала Воробьева. - Там Грей выступала в весе 76 кг, а я в неолимпийском - 72 кг. Незадолго до этого вернулась в борьбу после декрета, и тренеры предложили спуститься на категорию ниже".

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Соревнования по вольной борьбе среди женщин пройдут с 2 по 7 августа.

Воробьева является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Также на счету 30-летней спортсменки золотая медаль Игр в Лондоне и серебряная награда Олимпиады в Рио-де-Жанейро.