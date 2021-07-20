Россиянин Савков снял свою кандидатуру с драфта НБА

ТАСС, 20 июля. Российский защитник Павел Савков снял свою кандидатуру с драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает журналист портала ESPN Джонатан Гивони со ссылкой на агента Гильермо Бермехо.

В прошлом сезоне Савков провел 28 матчей за клуб третьего испанского дивизиона "Ираурги". Он набирал в среднем за игру 12,82 очка.

Савкову 19 лет, он провел одну встречу в составе сборной России. 19 февраля он сыграл 5 минут 58 секунд в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 против команды Эстонии (75:52) и набрал три очка.

Драфт НБА пройдет в ночь на 30 июля. В нем будут участвовать три россиянина - 20-летний защитник саратовского "Автодора" Никита Михайловский, 21-летний центровой ЦСКА Александр Шашков и 21-летний форвард "Химок" Владислав Одиноков. Последний раз российского игрока выбрали на драфте 2013 года - "Кливленд" взял Сергея Карасева в первом раунде под общим 19-м номером.