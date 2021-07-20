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Олимпиада в Токио

Бах: отмена Олимпиады была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было отложено на год
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Отмена Олимпийских игр в Токио была бы самым простым решением, но Международный олимпийский комитет (МОК) этот вариант не рассматривал. Об этом во вторник на сессии МОК заявил президент организации Томас Бах.

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В связи с пандемией коронавируса проведение Игр в Токио было отложено на год.

"Отмена была бы самым простым вариантом для нас: мы бы получили страховую выплату и перешли бы к подготовке к Играм 2024 года в Париже. Но вариант отмены мы никогда не рассматривали, МОК никогда не бросает спортсменов таким образом", - сказал Бах.

"Мы пошли на беспрецедентный шаг перенести Олимпийские игры. Сегодня могу сказать честно - мы не знали, что все будет настолько сложно, - заметил он. - С таким раньше никто никогда не сталкивался. На такое решение мы могли пойти только благодаря полному доверию со стороны наших японских партнеров".

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдет 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.

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