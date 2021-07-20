Еще девять человек, задействованных на Олимпиаде в Токио, заразились коронавирусом

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, за прошедшие сутки сдали тест на коронавирус с положительным результатом. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Отмечается, что инфицирование обнаружено у одного японского волонтера, шести японских подрядчиков и одного иностранца, связанного с проведением Игр. Кроме того, заражение подтверждено у иностранного спортсмена на территории Олимпийской деревни, он помещен в двухнедельный карантин. Общее число инфицированных достигло 71, среди них 31 иностранец.

19 июля пресс-служба Национального олимпийского комитета Чехии заявила, что заражение было выявлено у игрока чешской сборной по пляжному волейболу Ондржея Перушича, проживавшего в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За три дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост числа новых случаев в японской столице составляет около тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.