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Олимпиада в Токио

WADA блокировало участие в Олимпиаде российских спортсменов из базы московской лаборатории

В среду Международная федерация плавания временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании данных LIMS, однако пловцы опротестовали решение и выиграли спор в Спортивном арбитражном суде
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, которые попали под подозрение в нарушении антидопинговых правил на основе данных из базы московской лаборатории (LIMS). Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент WADA Витольд Банька.

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В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании данных LIMS, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Пловцы опротестовали решение и выиграли спор в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это позволит им выступить на Олимпийских играх.

"WADA продолжает предоставлять поддержку международным федерациям, чтобы они могли довести информацию о нарушении антидопигнговых правил до вынесения вердикта, при этом WADA может обжаловать их решения в случае несогласия", - сказал Банька.

"Накануне Игр департамент WADA по разведке и расследованиям занимался тем, чтобы предоставить всю необходимую информацию международным федерациям, чтобы не допустить к участию в Играх спортсменов, против которых есть весомые доказательства о нарушении антидопинговых правил на основании операции LIMS", - добавил он.

В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные международной федерацией сведения не доказывают вину спортсменов.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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