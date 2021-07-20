У двоих бейсболистов олимпийской сборной Мексики обнаружили коронавирус

ТАСС, 20 июля. Тесты на коронавирус двух бейсболистов олимпийской сборной Мексики дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской Младшей лиги бейсбола (Minor League Baseball, MiLB).

Заразились Эктор Веласкес и Сэмми Солис. Тестирование было проведено 18 июля перед отъездом команды в Японию, отмечается, что у спортсменов отсутствуют симптомы заболевания.

Заразившиеся бейсболисты изолированы. Контакты остальных членов команды ограничены до получения результатов нового тестирования на коронавирус. Из-за этого отменена тренировка сборной, запланированная на вторник.

Олимпийский бейсбольный турнир пройдет с 28 июля по 7 августа. Сборная Мексики проведет первый матч 30 июля против команды Доминиканской Республики.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Случаи заражения коронавирусом у приезжающих в Токио участников Игр фиксируются ежедневно на протяжении последней недели.