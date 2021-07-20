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Олимпиада в Токио

WADA достигло наивысших месячных показателей по сбору допинг-проб с начала пандемии

В июне антидопинговые службы собрали более 25 тысяч проб

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Антидопинговые службы в июне протестировали спортсменов свыше 25 тыс. раз, что является максимальным месячным показателем с начала пандемии коронавируса. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

"В прошлом месяце было собрано более 25 тысяч проб, что является самым высоким показателем с марта 2020 года", - сказал Банька.

Глава организации отметил, что внесоревновательное тестирование "перешло на уровень, значительно превышающий аналогичный период 2019 года".

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