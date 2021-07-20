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Олимпиада в Токио

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун переизбран главой комиссии по этике МОК

Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 70 из 71 члена Международного олимпийского комитета

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит во вторник в Токио.

Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 70 из 71 члена МОК. "Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности", - сказал Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.

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Пан Ги МунОлимпиада в Токио
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