Бывший генсек ООН Пан Ги Мун переизбран главой комиссии по этике МОК

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит во вторник в Токио.

Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 70 из 71 члена МОК. "Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности", - сказал Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.