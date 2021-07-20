Ски-альпинизм включили в программу Олимпийских игр 2026 года

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии. Решение было принято во вторник на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

В ски-альпинизме на Играх будут разыграны пять комплектов наград: по два в мужской и женской частях соревнований и один - в смешанной эстафете. Всего в соревнованиях примут участие 48 спортсменов.

Ски-альпинизм предполагает прохождение на лыжах естественного горного маршрута с подъемом и спуском. Вид спорта был представлен на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне.

Зимние Олимпийские игры 2026 года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Для проведения соревнований по ски-альпинизму не потребуется строительство дополнительной инфраструктуры.

Итальянские спортсмены являются лидерами мирового ски-альпинизма.