Минимальная цена билетов на матчи молодежного ЧМ по хоккею в РФ может составить 350 руб.

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Стоимость билетов на матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске в декабре 2022-го и январе 2023 года, будет доступной для жителей этих городов, рассказал во вторник на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. По предварительным расчетам, минимальная цена билета может составить 350 рублей.

"По конкретным цифрам мы ждем согласование от федерации хоккея, <…> поэтому, думаю, до конца года мы четко будем понимать, сколько будут стоить билеты, их минимальную и максимальную стоимость. Но то, что это будет доступно для горожан, даже не обсуждается", - сказал Ахапов.

Замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник отметил, что оргкомитет провел аналитическую работу, сколько стоят билеты на турнирах подобного уровня. "В пересчете получилось, что минимальная стоимость билета может составлять около 350 рублей", - рассказал замминистра.

Ахапов добавил, что билеты в продажу поступят в начале следующего года, когда после завершения молодежного чемпионата мира - 2022 будет понимание, какие команды примут участие в турнире следующего года. "Ценовая политика, дизайн-макет билетов к тому времени будут сформированы, соответственно, мы сможем начать продажу билетов", - сообщил министр.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения чемпионата и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск", которая была признана аварийной и снесена. Сейчас на ее месте возводится новый ледовый дворец, который планируется запустить в эксплуатацию в сентябре 2022 года.