Не менее 18 фан-зон создадут в Новосибирской и Омской областях к молодежному ЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Как минимум 18 фан-зон будет организовано в Новосибирской и Омской областях для просмотра матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в декабре 2022-го и январе 2023 года в Новосибирске и Омске. Около 15 зон будут созданы в муниципалитетах Новосибирской области, в том числе в сельских Домах культуры для трансляции матчей, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"Мы прорабатываем размещение фан-зон в муниципальных образованиях Новосибирской области, порядка 15 таких фан-зон мы планируем открыть в домах культуры у наших коллег из муниципальных образований. Много качественного и современного оборудования было поставлено туда по нацпроекту "Культура", поэтому это мероприятие можно на очень высоком уровне организовать для наших сельчан", - сказал он.

Ахапов добавил, что еще как минимум две зоны для болельщиков будут работать в Новосибирске, одна из них - вблизи строящейся ледовой арены. Вторую планируется разместить на "Локомотив-Арене". Также новосибирские власти рассмотрят в качестве третьего места для фан-зоны ЛДС "Сибирь", где тренируется одноименная команда.

Замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник отметил, что в Омске также появится организованное место для просмотра матчей. "Мы планируем для жителей и гостей города, кто не сможет попасть на арену и посмотреть матчи вживую, организацию фан-зоны на нашем большом стадионе "Красная звезда", где люди смогут в прямом эфире смотреть эти игры", - сказал он.

Замминистра добавил ТАСС, что оргкомитет по подготовке к проведению молодежного чемпионата мира в Омске в настоящий момент прорабатывает вопрос организации подобных фан-зон в Домах культуры в сельских районах Омской области.

Молодежный чемпионат мира планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.