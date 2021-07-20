Около 600 волонтеров привлекут к работе на молодежном ЧМ по хоккею в России

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Около 600 волонтеров планируется привлечь к работе на молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске и Омске, который пройдет в декабре 2022 года - январе 2023 года. Из них 100 человек будут иногородними, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"В августе стартует онлайн-акция по набору волонтеров. Планируется порядка 600 волонтеров привлечь для подготовки к проведению молодежного чемпионата мира в Новосибирске. Планируется, что 100 волонтеров будут иногородними, такие заявки уже начинают поступать. Вместе с нашими вузами мы прорабатываем вопросы об англоязычных волонтерах и не только", - сказал министр.

Также, по его словам, власти в ходе подготовки к мероприятию создадут шесть гостевых маршрутов, которые связаны с центром Новосибирска, ледовой ареной, аэропортом и вокзалом. Сейчас проводится благоустройство территории, прилегающей к маршрутам, дорог, реставрация фасадов зданий.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения чемпионата и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск", которая была признана аварийной и снесена. Сейчас на ее месте возводится новый ледовый дворец, который планируется запустить в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Турнир планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.