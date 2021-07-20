{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Умер тренер олимпийских призеров по плаванию на открытой воде Владимир Захаров

Захаров был тренером олимпийской чемпионки 2008 года Ларисы Ильченко, серебряного призера Олимпиады-1996 Константина Ушкова и бронзового призера Игр 1992 года Ольги Кириченко (Панкратовой)

ТАСС, 20 июля. Бывший старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Владимир Захаров умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Причины смерти не уточняются.

Захаров был тренером олимпийской чемпионки 2008 года Ларисы Ильченко, серебряного призера Олимпиады-1996 Константина Ушкова и бронзового призера Игр 1992 года Ольги Кириченко (Панкратовой). Также его воспитанниками были трехкратный чемпион мира Юрий Кудинов, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений Седов.

Захаров является заслуженным тренером РСФСР. В 2010 году он был награжден орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета
Вместе с самбо полноценное признание получили еще пять международных федераций
Самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета
Читать полностью