Умер тренер олимпийских призеров по плаванию на открытой воде Владимир Захаров

ТАСС, 20 июля. Бывший старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Владимир Захаров умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Причины смерти не уточняются.

Захаров был тренером олимпийской чемпионки 2008 года Ларисы Ильченко, серебряного призера Олимпиады-1996 Константина Ушкова и бронзового призера Игр 1992 года Ольги Кириченко (Панкратовой). Также его воспитанниками были трехкратный чемпион мира Юрий Кудинов, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений Седов.

Захаров является заслуженным тренером РСФСР. В 2010 году он был награжден орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений.